Fresco di rinnovo fino al 2018 con il Bayern Monaco, Arjen Robben svela qualche retroscena intervistato da 'Radio538', l'esterno d'attacco olandese ha rivelato di aver ricevuto allettanti offerte economiche dalla Cina: "Al Bayern sto benissimo e non riesco ad immaginarmi altrove. Ho ricevuto delle proposte incredibili, impossibile non prenderle in considerazione: io però ho intenzione di continuare a giocare ancora ad alti livelli". Il denaro non è tutto nella vita: "Parliamo di offerte spropositate, 5 o 6 volte maggiori rispetto a quelle dei club europei. Non ho mai messo il denaro al primo posto nella mia vita, ho sempre scelto in base a quale fosse il meglio per la mia carriera". A differenza dell'olandese, alcuni giocatori hanno scelto invece di approdare in Cina: "Non capisco quei ragazzi di 27 o 28 anni, ancora nel pieno della loro carriera, che decidono di andare a giocare in Cina. Diverso è se consideriamo quei calciatori al di sopra dei 30 anni, che hanno già avuto esperienze importanti in Europa".