Douglas Costa pronto a diventare uno dei nuovi casi dell'estate: il brasiliano vuole lasciare il Bayern Monaco, Inter e Juventus seguono da vicino l'evoluzione dalla vicenda. Intanto Karl-Heinz Rummenigge, direttore amministrativo del club bavarese, spiega a Merkur.de: "Non sappiamo ancora se è meglio che Douglas Costa resti o meno. Per me è sempre stato un giocatore interessante, deve solo tornare a dimostrare il livello che ha tenuto nella sua prima stagione con noi. Se vorrà andare al Mondiale, non dovrà fare un circo".