Non più colleghi, ma sempre grandi amici. Il ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, in un'intervista concessa a Sky Deutschland, parla di Carlo Ancelotti e dell'esonero: "Quel giovedì pomeriggio, rientrati a Monaco dopo la sconfitta per 3-0 a Parigi, c’è stato quel colloquio con Ancelotti e non era una situazione piacevole. lla fine del confronto però Ancelotti si è alzato e mi ha detto: 'Ok, non sei più il mio capo, ma resterai mio amico'. Credo che questo lo descriva benissimo. Infatti continuiamo a sentirci". Altra situazione che tiene banco l'assenza in rosa di un vice-Lewandowski, lamentata dallo stesso attaccante polacco: "In estate ne abbiamo parlato seriamente, ma alla fine il tecnico disse che in quel ruolo avrebbe potuto giocare anche Müller, che è pur sempre diventato campione del mondo giocando in quella posizione".