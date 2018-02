Karl-Heinz Rummenigge, direttore generale del Bayern Monaco, parla del futuro di James Rodriguez: "Le carte sono sul tavolo. Resterà in prestito per due anni. Poi abbiamo un'opzione che possiamo esercitare. E se non ricordo male sono 42 milioni di euro, non poco, sebbene nel mercato si possano vedere cifre incredibili. Faremo le cose con tranquillità e nel momento giusto, che non sarà nel 2018".