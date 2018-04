Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato del ritorno delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid: “La Juventus deve essere per noi un esempio su come mettere pressione il Real a Madrid. Dovremo giocare con mente fredda e cuore caldo. Boateng e Robben non ci saranno e non possiamo cambiare le cose. Penso però che non abbia senso lamentarsi perché abbiamo altri giocatori che possono sostituirli. L'importante è che i giocatori in campo spingano fino al proprio limite. Lewandowski? Ridicolo metterlo in discussione, ha segnato 39 gol in questa stagione e resterà anche l'anno prossimo”.