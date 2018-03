Interpellato dalla stampa tedesca, il ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic si è espresso in questi termini sulle condizioni fisiche del portiere Manuel Neuer, fuori da settembre per la rottura di un dito del piede sinistro: "Diamo a Manuel il tempo di cui necessita, sta migliorando di settimana in settimana. Al massimo sarà in campo per la finale di Champions, se ci arriveremo".