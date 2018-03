Thomas Tuchel ha detto no al Bayern Monaco per la prossima stagione. La dirigenza bavarese pensava di avere in mano il sì dell'ex Borussia Dortmund, il no è stata una doccia gelata. Come scrive Tuttosport, dietro al rifiuto del tedesco c'è la scelta del Bayern di puntare su Heynckes per il dopo Ancelotti e non subito su di lui, oltre ai continui ripensamenti del club.