Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco, seguito dall’Inter nel mercato estivo, parla a Sport 1 del suo futuro: “Non penso a un cambiamento. Sto molto bene qui. Ovviamente mi piacerebbe prolungare il contratto, è un'opzione. Anche i miei figli sono molto felici qui. Se gioco in questa squadra ci sarà una ragione. Certamente sono uno dei migliori in questa posizione (di centrocampista centrale, ndr). Non so se prima ero così bravo ma una cosa è chiara: sto molto bene, soprattutto fisicamente. E non ho infortuni. E questo aiuta”. Il suo contratto scade nel 2019.