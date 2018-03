Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco, parla del suo futuro al Kicker: "Goretzka? Per ora possiamo dire che arriverà al Bayern, non dove e come giocherà. Dobbiamo aspettare e vedere. Futuro? Il fatto di restare o di estendere il contratto dipende dal club. Ma siamo sulla strada giusta".



STAGIONE COL BAYERN - "Le persone nel club stanno facendo un ottimo lavoro. Ecco perché non hanno bisogno di spendere tanti soldi. Sono pronto a restare in Europa fino a 37 anni, poi farò un altro anno in Cile con il Colo Colo".