Xabi Alonso, centrocampista del Bayern Monaco, prossimo all'addio al calcio, svela un retroscena di mercato riguardante il suo passato: "Al Real mi trovavo benissimo e sarei potuto restare ma ad un certo punto mi sono chiesto se non fosse il caso di tentare un’ultima avventura in un grande campionato europeo e così sono andato al Bayern. Me ne andai dopo aver vinto la Champions, successe tutto molto in fretta. Poco prima di approdare al Real Madrid, il Liverpool mi annunciò che voleva vendermi e Guardiola si interessò molto alla cosa. Disse che mi voleva perché ero un tipo di giocatore che si sarebbe adattato al suo gioco. Io però avevo dei dubbi perché Pep aveva appena lanciato Busquets che aveva grande stoffa, fece bene a puntare su di lui