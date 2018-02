Pensava che la Lazio fosse più forte. Il n.1 dell'FCSB Gigi Becali mastica delusione e amarezza nel post partita a Digi Sport: “Non vedrete più nessun trasferimento da parte mia. Abbiamo speso 3 milioni per Coman o 2 milioni per Nedelcu come scemi! Vi do la mia parola d’onore che non compro più giocatori. Non so quanto ancora rimarrò nel mondo del calcio”. È un fiume in piena: “Forse vado in pensione e lascio la società a Talpan (capo del dipartimento di giustizia del Ministero di Romania, ndr). Durante la partita ho pensato di non parlare più di calcio nella mia vita. Eravamo spazzatura”. “NON CONOSCO IL CALCIO - Tutto da buttare per Becali: “Stasera ho capito che non possiamo paragonarci a loro e che non conosco il calcio. Ci hanno irriso, hanno fatto quello che volevano".