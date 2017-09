Intervistato da Sport Mediaset, l'ex calciatore dell'Inter, Evaristo Beccalossi, esprime la propria opinione sulle ambizioni della squadra nerazzurra.



"Se mi avessero detto all'inizio del campionato che l'Inter avrebbe fatto quattro vittorie e un pareggio sarei stato molto felice. Ma bisogna essere realisti, l'obiettivo è lottare per un posto in Champions League, nulla di più. In rosa manca ancora qualche giocatore importante, bisognava prendere un top player in mezzo. C'è Joao Mario, ma non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Luciano Spalletti ha ricompattato il gruppo lavorando sui singoli, adesso c'è da lavorare ancora molto". Beccalossi liquida così le polemiche sul calcio di rigore assegnato ieri a Eder: "Bisogna imparare ad accettare tutto, poi ognuno è libero di avere una sua opinione".