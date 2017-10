David Beckham, ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG, parla dei rossoneri a Sky Sport: "Il Milan è una potente organizzazione, con una forte identità. Probabilmente sono stati 10-15 anni difficili per il club, ma penso che tutti questi cambiamenti, l'arrivo di molti giocatori, nuovi proprietari e dirigenti, faranno cambiare le cose. C'è sempre un periodo di transizione necessario, è quello che accade quando ci sono molti cambiamenti. Sono diventato tifoso di ogni squadra in cui ho giocato, anche se non lo ero prima, essendo un tifoso del Man Utd: penso che la maggior parte degli appassionati abbia stima di un grande club con una grande organizzazione come il Milan, mi piacerebbe tornasse a vincere un titolo".