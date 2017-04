Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 aprile 2017

Iniziative che fanno bene al calcio. Che in una serata triste, difficile, ad alta tensione, fanno ritrovare il sorriso. Il rinvio della sfida tra Borussia Dortmund e Monaco, a causa di tre esplosioni che ieri sera hanno investito il pullman dei tedeschi mentre era in marcia verso lo stadio, ha fatto sorgere un problema: dove fare alloggiare i supporters arrivati dal Principato? La soluzione l'ha data il Dortmund, che poco dopo l'ufficialità dello slittamento del match (si giocherà oggi alle 18.45) ha lanciato su twitter l'hashtagletteralmente "un letto per i tifosi ospiti", per mettere in moto una a una rete di assistenza in grado una sistemazione ai circa 4.000 fan del Monaco.