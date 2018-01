Uomo mercato, in uscita. Cercato dal Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, Radja Nainggolan, centrocampista della Roma e punto fermo della squadra di Eusebio Di Francesco, è stato accostato anche al Beijing Guoan, club allenato dal tedesco Roger Schmidt. Lotta a due per il numero 4 belga, si diceva in Cina; lotta a due che non c'è mai stata, stando alle parole del club di Pechino.



'NON CI INTERESSA' - Queste, infatti, le parole del general manager del Beijing Guoan, Li Ming, a proposito dell'ex Piacenza e Cagliari: "Non abbiamo mai contattato la Roma e Nainggolan non è mai stato nella nostra lista di acquisti. La storia di una lotta di mercato con il Guangzhou è quindi falsa e noi non ci faremo distrarre da tutte queste voci". Alla finestra, invece, c'è ancora Cannavaro, molto interessato al classe '88: se la trattativa Dzeko-Chelsea non si sblocca, l'ex difensore dell'Italia è pronto a tornare alla carica.