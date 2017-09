Il regista Paolo Beldì, tifoso della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della gara di stasera tra i viola e la Juventus: "Bernardeschi alla Juventus? Non mi innamoro più dei calciatori ormai: il ragazzo ha fatto la sua scelta, gli auguro le migliori cose ma non provo nostalgia per lui. Se dovessi togliere un giocatore alla Juventus direi Dybala. Ma potrei dire anche il portiere, così magari la Viola segna… Come si ferma Dybala? Nascondendogli le scarpe: voglio vedere poi come farebbe a calciare le punizioni. Chi segnerà dei viola allo Stadium? Chiunque, l’importante è segnare. Anzi, mi piacerebbe Sportiello con una rimessa lunghissima nella porta vuota. Chiesa erede di Bernardeschi? No, preferivo Chiesa al numero 10 già lo scorso anno. Che film sarà Juventus-Fiorentina? Direi 'Una giornata particolare' di Scola. Pioli con quella barba mi ricorda il vecchio saggio del west, Allegri sempre Gary Cooper