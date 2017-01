20 giorni alla chiusura del mercato e il Milan ha le idee chiare: serve un esterno d'attacco per dare fiato a Suso e Niang e il prescelto è Gerard Deulofeu. L'Everton fa muro, ma i rossoneri restano ottimisti e le ultime operazioni dei Toffees forniscono un assist al club milanese.



E' GIA' IL PIU' ODIATO - L'Everton infatti sta definendo l'acquisto di Ishak Belfodil, passato anche in Italia con le maglie di Parma, Inter, Bologna e Livorno: i media britannici parlano di un affare ormai concluso, 10.4 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro) allo Standard Liegi per il suo cartellino e la conferma implicita dell'allenatore dei belgi Jankovic "non è ancora partito, ma non piangeremo quando lo farà". Manca solo l'ufficialità per una trattativa in dirittura d'arrivo, ma il clima sulla Merseyside non è molto favorevole per Belfodil: basta fare un giro sui social e sui forum dei tifosi per accorgersi come Ishak sia già il giocatore più odiato dell'Everton, senza neanche aver firmato! Costi troppo elevati e qualità che non convincono, ecco perché i fan dei Toffees non hanno preso bene la notizia del suo imminente arrivo.



IL GIOCO DELLE COPPIE - Belfodil sarà con ogni probabilità il terzo acquisto in questa sessione per l'Everton, che prosegue nel gioco delle coppie: già ufficializzato l'esterno Lookman, va definendosi anche l'arrivo a centrocampo di Schneiderlin dal Manchester United (22 milioni di euro), e di pari passo vanno le cessioni. Koeman infatti ha dato il via libera alla partenza in prestito di un attaccante e un altro mediano: la punta Niasse dovrebbe passare all'Hull City, Cleverley invece è corteggiato dal Watford. Manca dunque all'appello un esterno per far tornare i conti e tutto porta a Deulofeu.



LA STRATEGIA DEL MILAN - Da qui l'ottimismo crescente che filtra da Casa Milan: forte del gradimento da parte del giocatore Galliani (tramite intermediari) prosegue nel forcing per convincere l'Everton a cedere sul prestito con diritto di riscatto. Senza fretta: i rossoneri hanno dalla loro parte il tempo, non hanno l'esigenza di chiudere entro pochi giorni e possono attendere la prossima settimana per accelerare il ritmo e mettere alle corde il club inglese, costretto ad abbassare le proprie pretese più ci si avvicina alla chiusura della sessione invernale. Guerra di logoramento: il Milan aspetta Deulofeu e spera che anche dall'ex interista Belfodil possa arrivare l'assist vincente.



