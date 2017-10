Chris Van Puyvelde, direttore tecnico della Federcalcio belga, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Crediamo molto in Dries Mertens qui nella nazionale belga non solo per il presente, ma anche per il futuro. E’ cresciuto molto, è volenteroso, è allegro e fa gruppo e poi ha voglia di lavorare e crescere ancora. Conosco Mertens da tanti anni, da quando giocava nella seconda divisione olandese e quando lo andai a vedere, un amico mi disse che aveva il potenziale per diventare una star. Può fare la prima punta, ma ha talmente tante qualità che può fare la differenza in ogni ruolo. Non ci sono problemi tra Sarri e Martínez. Anzi, invito l’allenatore del Napoli a visitare la nazionale belga. Credo che i due allenatori alla fine abbiamo parlato, c’è una grande relazione tra Sarri e Martinez e nessun problema di comunicazione. Mi farebbe piacere anche che Martínez fosse ospitato del Napoli per continuare questa relazione. Nainggolan fuori dalla Nazionale belga? No. Non prevedo il futuro, ma non è definitiva la scelta di chiudere le porte a Nainggolan. Ci saranno altre convocazioni e toccherà al ct del Belgio scegliere".