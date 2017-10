Dopo la vittoria con la Bosnia che ha regalato l'accesso ai playoff all'Italia, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha commentato così la gara: "Partita pazzesca, uno spettacolo per chi l'ha vista con gli occhi da neutrale. La Bosnia ha giocato il tutto per tutto, ma noi avevamo la necessità di dimostrare una mentalità vincente, ancora in costruzione, e per questo dico che questi tre punti pesano per il nostro percorso. Abbiamo iniziato davvero bene, poi abbiamo avuto qualche problema dopo l'infortunio occorso a Fellaini. Ancora non abbiamo certezze, ma dovrebbe trattarsi di un problema ai legamenti del ginocchio sinistro".