& @OfficialRadja were not in training today. Mousa worked in the gym, Radja was absent due to personal reasons #BELKSA #REDTOGETHER

il centrocampista della, dopo esser stato lanciato dallo stesso ctcome uno dei protagonisti del match di domani trae Arabia Saudita, non è sceso in campo per la rifinitura di questo pomeriggio.- In un primo momento, come riporta lavenir.net,"A parte Courtouis e Jordan Lukaku, gli altri sono tutti a disposizione", aveva dichiarato il ct prima dell'allenamento, dal quale è assente anche Dembelè. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, per il centrocampista della Roma dovrebbe trattarsi di un, che non preoccupa eccessivamente né lo staff della nazionale, né quello del club.L'account Twitter ufficiale della nazionale belga, però, riapre il dibattito: "Mousa Dembelé e Radja Nainggolan non hanno partecipato all'allenamento oggi. Mousa ha lavorato in palestra,". Un mistero che si infittisce intorno all'assenza del centrocampista della Roma.