Il Milan continua a studiare diverse piste prima di piazzare l’ennesima zampata sul mercato. “”, ha dichiarato il direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli (foto dal profilo Twitter di Lorenzo Beccaris), dopo l’amichevole disputata a Catania contro il Betis Siviglia.per assistere in prima persona alla sfida di Coppa Italia tra i granata allenati da Sinisa Mihajlovic e il Trapani., vero sogno di mercato per rinforzare l’attacco rossonero.- Andreaall’Olimpico di Torino. Il Gallo ha aperto le marcature dopo 13’ con un mancino angolato dall’interno dell’area di rigore su assist di Ljajic.(è stato assegnato l’autogol a Fazio alla fine). Il Gallo da posizione defilata cerca il cross col mancino, il pallone finisce in rete dopo il tocco del difensore del Trapani. Al 41’ del primo tempo il Gallo ha trovato la: scatto sulla linea del fuorigioco e tiro angolato a battere un incolpevole Marcone. Nella ripresa Belotti ha più volte sfiorato il terzo gol, senza riuscire a trovarlo, in fase offensiva e non solo: più volte ha inseguito gli avversari fino alla metà campo per provare a recuperare il pallone.- Il Gallo è sempre stato l’obiettivo numero uno per il mercato rossonero,. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha più volte blindato pubblicamente il numero 9 granata e gli ha promesso il rinnovo di contratto.- a giudicare dai sorrisi e dalla disponibilità mostrata ogni giorno nel fermarsi a firmare autografi e scattare foto - l’idea di continuare ad essere amato e coccolato dal popolo granata sembra allettare. Certo,La società rossonera ha pronta pronta da settimane una nuova offerta,a meno di 20 giorni dalla chiusura del mercato.- Il Milan può provarci ancora, dopo aver studiato con grande attenzione tutte le piste percorribili per rinforzare l’attacco.nata nelle ultime ore visto l’imminente passaggio di Mappé al Paris Saint-Germain,il giocatore più facilmente raggiungibile tra quelli seguiti dal duo Fassone-Mirabelli. Nonostante l’offerta da 25 milioni di euro presentata dall’Everton alla Fiorentina,, come già manifestato pubblicamente nelle scorse settimane. Kalinic aspetta il Milan,(oggi sono stati ufficializzati i numeri di maglia alla Lega, la 7 resta libera). Chissà che non possa essere proprio il Gallo a prendere la maglia dell’idolo Andriy Shevchenko.. Si avvicinano i giorni della punta rossonera.