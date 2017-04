Un gol per tenersi la testa della classifica marcatori, permettere al Torino di vincere a Cagliari e forse cominciare a salutare i granata: Andrea Belotti sarà inevitabilmente uno degli attaccanti più corteggiati nel prossimo mercato, le big europee (soprattutto in Premier) hanno messo gli occhi su di lui e l'addio al club piemontese non è da escludere nonostante il deterrente della clausola da 100 milioni di euro valida per l'estero. Intervistato da Sky Sport al termine del match il Gallo ha aperto la porta a un trasferimento: "Io sono un giocatore del Torino, sulla carta, poi in futuro non lo so...". Belotti fa tremare i tifosi: quello di Cagliari può essere uno degli ultimi gol in maglia granata.