Quella tra Torino e Juventus non può essere una partita come le altre. Il derby della Mole è pronto a infiammare gli animi a partire dalle 12.30 e si presenta, anche e soprattutto, come una sfida tra Andrea Belotti e Gonzalo Higuain. La Gazzetta dello Sport la presenta così, oggi:



"Mister 100 contro Mister 90. Milioni. Poi c’è chi ha la clausola (valida solo per l’estero) e chi l’aveva (nel Napoli), ma è certo che – dopo il passaggio dell’Uragano Kane – Torino vivrà il pranzo più intenso degli ultimi tempi. Andrea Belotti e Gonzalo Higuain contro Szczesny e Sirigu, momenti personali diversi ma che raccontano di due resurrezioni dopo momentacci insistiti (per il granata) e un periodo di secchezza delle fauci (del famelico Pipita) ormai dimenticato. Comandano loro, là davanti. Banale forse, ma sostanzialmente è così. Entrambi hanno avuto a che fare col divano. Belotti per i due infortuni al ginocchio destro che lo hanno fermato e limitato; Pipita perché ha preso di mira i criticonzi da sedia o da sofà dopo la sua gara – roboante nella doppietta, stordente negli altri due gol falliti – contro il Tottenham. Oggi sono uno di fronte all’altro e l’impressione è che non siano proprio tipi da relax. Hanno già battagliato Gallo e Pipita, e come no: per esempio in due derby in cui Andrea ha segnato due gol, inutili entrambi (viste le sconfitte), ma sempre davanti al proprio pubblico, nel quartiere granata del Grande Torino. E Gonzalo? Mica ha scherzato in questi derby: tre gol totali e uno pesantissimo, quello dello scorso anno, Juventus Stadium, 6 maggio, il Torino che conduce la gara, tutti con addosso l’idea che il fortino venga violato dopo una vita e invece arriva lui, subentrante al minuto 34ein gol al novantesimo per un 1­1 che lascia intatta l’incolumità dello stadio juventino".