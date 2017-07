Ilè impegnato nella tournée cinese ma anche a miglia di distanza il mercato rossonero non sembra volersi fermare: non solo quello 'interno', con Mirabelli che ha annunciato a breve sviluppi per il rinnovo di Suso, ma soprattutto quello che riguarda l'attacco. Sfumato Morata e allontanatosi Aubameyang, i fari sono puntati su, che però potrebbe non essere solo.Partiamo dal Gallo, perché quella di oggi è una giornata chiave per il suo futuro: in programma a Bormio un, nel quale il presidente granata potrebbe proporre un rinnovo con aumento (da 1,5 milioni a 2 più bonus a stagione) mentre il giocatore dovrebbe chiedere la cessione., per diversi fattori: a quasi 24 anni è pronto per fare un passo avanti in carriera e confrontarsi con una realtà prestigiosa come quella rossonera;messo sul piatto da Fassone e Mirabelli è importante, il doppio di quanto può garantirgli il Torino;visto l'amore mai celato del Gallo per il Milan e per, suo idolo. Tanti indizi che spingono per il trasferimento nella squadra del cuore, ai quali se ne aggiunge anche uno più tecnico con un intermediario che sta tessendo nell'ombra l'operazione. C'è però un ostacolo da superare, la valutazione che Cairo fa del giocatore, forte anche della clausola per l'estero da 100 milioni di euro:- Non solo il Gallo però, anchevuole intensamente vestire la maglia del Milan: "So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Ecco perché voglio andare al Milan e ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina", le sue parole di qualche settimana fa. E la frattura con lasi è ulteriormente acuita con il giocatore che ha lasciato il ritiro di Moena per motivi familiari ma ha lasciato un indizio per il futuro: "Ho detto quello che era il mio pensiero e il mio desiderio, ma io ho un contratto che mi lega alla Fiorentina e sono un professionista. Per questa ragione dovrà essere la società a decidere qual è la soluzione migliore per tutti". Palla dunque a Corvino e alla società gigliata,. L'apertura alla cessione però c'è, Fassone e Mirabelli studiano il doppio colpo:Per questo i rossoneri lavorano per concludere entrambe le operazioni, ma per farlo è necessario anche accelerare in uscita: si lavora per la cessione di, che ha estimatori soprattutto in Francia e Premier, senza dimenticare la suggestione Valencia. Giornata calda per l'attacco del Milan: Belotti e Kalinic vogliono i rossoneri, si lavora per altri due botti di mercato.@Albri_Fede90