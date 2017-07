Andrea il Galloe Alvaroaccumunati da uno stesso destino. Entrambi i giocatori sono stati sedotti e “abbandonati” da due squadre in questa finestra di mercato, ovvero Milan e Manchester United. I rossoneri e i Red Devils hanno sondato il terreno con Torino e Real Madrid per questi due attaccanti, salvo poi puntare su altri giocatori.(in attesa di uno tra Nikola Kalinic e Pierre-Emerick Aubameyang, i due obiettivi principali per rinforzare l’attacco) aveva chiesto informazioni al Real Madrid e ai dirigenti granata per i due attaccanti. Le alte richieste dei due club, però, avevano spinto il Milan a guardare altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo.- Il Real Madrid per Alvaro Morata chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro, mentre. Il Manchester United ha portato avanti le due piste parallelamente al Milan, salvo poi virare su un altro attaccante, ufficializzato oggi:trasferitosi dall’Everton per 75 milioni di sterline più bonus, fino a un massimo di 90 milioni di euro. Il belga classe 1993 si è trasferito alla corte di José Mourinho dopo essere stato corteggiato a lungo da. L’allenatore del Chelsea ha scaricato Diego Costa in estate e adesso aspetta dal mercato l’arrivo di una prima punta che possa sostituire il nazionale spagnolo. Sfumata la pista Lukaku, restano vive quelle che portano proprio a Belotti e Morata.- Antonio Conte ha chiesto alla società l’acquisto di uno dei due attaccanti, ma l’ultima parola spetterà a Roman Abramovich. Entrambi i giocatori sono graditi all’ex allenatore della Juventus, ma non sarà facile riuscire a strapparli a Real Madrid e Torino.e non vorrebbe rimanere un altro anno in Spagna a fare la riserva di Karim Benzema. L’indiziato numero uno a sostituire Diego Costa nell’attacco del Chelsea è proprio l’ex bianconero, pupillo di Antonio Conte. Belotti, invece, è la seconda scelta. L’elevato prezzo del cartellino è un ostacolo non da poco per i Blues.di Russia. Sedotti e abbandonati da Milan e Manchester United, ora c’è spazio solo per uno dei due nel Chelsea di Antonio Conte., in uscita dal Borussia Dortmund e accostato anche al Milan.