Indossava la maglia azzurra della Nazionale per l'occasione, ma Andrea Belotti ha sempre il Torino nella testa e, al termine della partita con l'Albania di Palermo, ha voluto ribadire il suo attaccamento alla maglia granata. Sa di essere destinato un giorno a palcoscenici più importanti ed è consapevole che sarà un uomo mercato nella prossima estate, eppure, a Tuttosport, il capocannoniere della Serie A ha parlato in termini chiari. "Se voglio restare al Toro? Certo che sì. Vorrei restare, anzi rimango. Fateglielo pure sapere ai tifosi granata!".



Una dichiarazione strappata a microfoni spenti, ma che testimonia il senso di riconoscenza di Belotti verso la società che gli ha permesso di consacrarsi come uno dei migliori talenti del nostro campionato e diventare mister 100 milioni, ossia il valore della clausola rescissoria inserita dal presidente Cairo nel suo contratto e che vale solo per l'estero. Ed è proprio lontano dall'Italia che arrivano i suoi estimatori più importanti, nello specifico dalla Premier League. Belotti, però, non ha nessuna fretta di decidere il proprio futuro e anzi valuta la permanenza a Torino per almeno un'altra stagione anche in ottica Mondiale. Restando in granata, avrebbe infatti maggiori possibilità di giocare con continuità e conservare quella maglia da titolare dell'attacco azzurro consegnatali dal ct Ventura.