Nell'estate di chi non si è allenato, chi ha fatto la guerra al proprio club o non si è presentato in gare ufficiali, c'è chi si è saputo distinguere. E non era affatto scontato: Andrea Belotti ha ricevuto proposte allettantissime, su tutte quella del Milan che ha insistito in ogni modo per trovare la chiave giusta così da portare il Gallo in rossonero. Quando chiamano i rossoneri è naturale pensarci, così come quando si è attivato il Monaco prima di fare altre scelte per ragioni di costi. E Belotti al Diavolo aveva detto sì: contratto di 5 anni, ingaggio enormemente più importante, un progetto costruito attorno a lui. Ma con rispetto.



RINNOVO POSSIBILE - Belotti infatti in quei giorni ha comunicato a Cairo che avrebbe accettato volentieri il Milan, una storia di luglio scorso; senza però fare alcun torto al Torino, ovvero via libera ai rossoneri solo se avessero trovato l'accordo per i 100 milioni richiesti dal club. Niente da fare, nonostante si sia arrivati oltre i 50 milioni più Paletta e Niang. Muro alto, perenne da parte del Toro. Che si tiene Belotti, senza muso lungo e con più voglia di prima. Correttezza e professionalità che possono valere un rinnovo: si è iniziato a parlarne da settimane, Andrea potrebbe sfiorare i 3 milioni all'anno bonus compresi, c'è poi da affrontare il discorso clausola. Se e come ritoccarla, su quali basi rispetto ai 100 milioni attuali validi solo per l'estero. Belotti aspetta, intanto ha mostrato rispetto. Qualità rara, oggi. Il Milan ha preso altre strade...