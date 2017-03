Manchester City e Arsenal sono pazzi di Andrea Belotti. Il bomber italiano, in forza al Torino, quest’anno ha segnato ben 22 gol in 24 partite. Un talento di prospettiva che avrebbe ammaliato i top club di tutta Europa. Secondo il Sun, In pole position per arrivare all’attaccante ci sono Manchester City e Arsenal.



ADDIO AGUERO - La squadra di Pep Guardiola sarebbe disposta a spendere cifre folli, perché Belotti rappresenterebbe la scelta migliore atta a sostituire Sergio Aguero in caso di partenza di quest’ ultimo. Il futuro di Aguero pare infatti sempre più incerto, e non è facile trovare un alternativa all’argentino sul mercato. Alla finestra c’è anche l’Arsenal, con un possibile inserimento del Chelsea.



LA CLAUSOLA - Belotti piace davvero a tutti, ma un ostacolo per i club che vorrebbero aggiudicarselo è rappresentato dalla particolare clausola rescissoria, ideata da Cairo, presidente del Torino, esclusivamente per le squadre estere. La cifra? 100 milioni di euro.