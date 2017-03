In casa Torino si prospetta un'estate movimentata in sede di mercato. La squadra del presidente Urbano Cairo sta facendo molto bene in stagione e sta mettendo in grande luce il talento di Andrea Belotti. Proprio l'attaccante bergamasco sarà al centro di numerose idee di mercato e la clausola rescissoria da 100 milioni rappresenta un elemento di incertezza importante per i piani societari.



CLAUSOLA SENZA SCADENZA - Sì perchè come sottolineato da Tuttosport, la clausola rescissoria, che è sì da 100 milioni e valevole solo per l'estero, non ha alcun termine di scadenza. Per fare un paragone, la clausola da 110 milioni presente nel contratto di Mauro Icardi con l'Inter ha una scadenza fissata a metà luglio. Il Torino, quindi, se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni il 31 di agosto a poche ore dalla chiusura del mercato, si troverebbe costretto ad accettarla, senza però la possibilità di poter trovare in tempi brevi un'alternativa all'altezza.



BELOTTI NON FARA' COME MAKSIMOVIC - E' qui che, secondo il quotidiano torinese entrerà in scena proprio il giocatore. In termini tecnici, infatti, la clausola rescissoria può essere attivata dal giocatore e non dalla squadra che lo vuole comprare (anche se di fatto da lì arrivano i soldi). Belotti ha già confermato alla dirigenza granata che se dovrà essere addio si impegnerà a rispettare una deadline fissata nella fine del mese di luglio. Belotti è grato al Torino e non vuole arrivare allo scontro come fatto da Nikola Maksimovic la scorsa estate (arrivato addirittura a non presentarsi agli allenamenti pur di convincere Cairo a lasciarlo partire). Se non arriverà l'offerta giusta entro luglio Belotti rimarrà almeno fino a gennaio a Torino, altrimenti sarà Cairo a valutare se una cessione, anche oltre quella data, potrà essere conveniente per il club.