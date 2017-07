Il Milan sogna Andrea Belotti, il Gallo spera nel buon esito della trattativa con i rossoneri: quello che a inizio anno sembrava fantamercato è diventato una vera e propria trattativa, che sta portando i dirigenti rossoneri Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli a delineare proprio l'attaccante del Torino come pista primaria per rinforzare il reparto avanzato, un attacco che necessita come il pane delle caratteristiche del Gallo, caparbietà e senso del gol, più ancora di quelle di Aubameyang. Belotti ha già espresso il proprio gradimento per il passaggio al Milan, squadra tra l'altro di cui è tifoso sin da bambino.



UN HASHTAG CHE DIVENTA REALTA' - L'ostacolo resta la grossa differenza tra l'offerta dei rossoneri e la richiesta di Cairo: il presidente del Torino vuole almeno 80 milioni, il Milan ne ha offerti 40-45 con l'aggiunta dei cartellini di Gabriel Paletta e Mbaye Niang. Ma tutti gli indizi portano a una soluzione che vede Belotti sempre più verso Milano: certo, il dislivello economico non sarà facile da limare, ma il club meneghino ha dimostrato con gli ultimi colpi che nulla è impossibile. Così quello che era solo un hashtag di tendenza tra tifosi sognanti, #belottimilan, può diventare realtà: il Gallo è l'obiettivo numero uno di Vincenzo Montella, che lo ha già contattato più volte.



TRE INDIZI... - Secondo Premium Sport inoltre, Belotti al momento è senza agente, perché ha rotto il legame con Lancini, procuratore che ha firmato la clausola per l'estero da 100 milioni col Toro: così a lavorare al suo arrivo al Milan potrebbe essere Alessandro Lucci, procuratore tra gli altri di Montella e di Bonucci. Non un caso, come l'amicizia tra il Gallo e il futuro capitano del Milan, che potrebbe contattarlo a breve e ne ha già parlato con i tifosi: anche Cairo ha capito che trattenerlo a Torino sarà molto difficile, quasi impossibile. Un aggettivo che invece il calciomercato del Milan sembra non conoscere.



@AleDigio89