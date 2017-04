A quanto riporta il quotidiano turco Takvim, il centrocampista Hatem Ben Arfa sarebbe nel mirino del Fenerbahçe. Il 30enne francese ha il contratto in scadenza nel 2018, e ha collezionato in questa stagione con il Psg un minutaggio e prestazioni inferiori alle attese. I turchi cercano un trequartista e Ben Arfa sarebbe perfetto, per tale motivo quest’estate cercheranno in tutti i modi di ingaggiarlo.