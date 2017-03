Hatem Ben Arfa, attaccante classe '87 del Paris Saint Germain, ha affidato alla propria pagina Facebook i pensieri sulla sua stagione, confessando le proprie difficoltà nel giocare con poca continuità: "Venendo a Parigi sapevo che sarebbe stato complicato, perché arrivavo in un grande club. Ma non pensavo che sarebbe stato così complicato. Per me è un piacere allenarmi con dei grandi giocatori. Non rivendico nulla, né un maggiore minutaggio né una posizione precisa in campo. Vorrei solo che mi si desse una chance, vorrei sentire che c'è davvero una concorrenza in questa squadra".



Il video-intervento si conclude così: "Sono un giocatore competitivo, un campione nella testa. Sono uno che ama vincere, per cui è difficile accettare questa situazione. In tutte le partite, so e sento di poter aiutare veramente questa squadra. Posso accettare di rimanere in panchina se si tratta di un fatto temporaneo, altrimenti è come essere in punizione. Se avrò la chance e non la sfrutterò, sarò io a chiedere di andar via. Lo capirò, ha bisogno che mi si dia questa chance. Oggi non accetto questa situazione ed è normale. Sarebbe bizzarro e grave il contrario".



Uno sfogo in piena regola, che difficilmente sarà digerito dalla dirigenza del PSG e che sancisce in maniera plateale lo strappo con l'allenatore Unai Emery, che lo ha schierato da titolare soltanto 5 volte in campionato. In passato, sia il Milan che la Roma hanno sondato la possibilità di acquistarlo dal Nizza, un interesse che può tornare d'attualità qualora Ben Arfa finisse sul mercato in estate e il PSG fosse disposto a cederlo con la formula del prestito.