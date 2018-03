Domenica tornerà all'Olimpico, lo stadio in cui è esploso. Diventato capitano del 'Toro', Benassi ha poi perso il posto, fino al trasferimento, in estate, alla Fiorentina, per dodici milioni di euro. "Lo scorso anno fino a metà marzo le ho giocate tutte. Ero anche capitano - ha raccontato nel giorno della sua presentazione a Firenze - poi negli utimi due mesi non ho piu giocato. Ho chiesto delle spiegazioni, nessuno me le ha date e per questa ragione volevo andare via. Dopo le vacanze - continuò Benassi - però sono tornato a Torino con voglia di far cambiare idea su di me, ma nessuno ancora una volta mi spiegava come stavano le cose. Alla fine mi hanno detto che con quel modulo gli altri partivano davanti ed io ero una seconda o terza scelta. Per fortuna mi ha chiamato la Fiorentina e non ho avuto mezzo dubbio".

RISCATTO - Nel momento più difficile, dopo il lutto di Astori, Benassi deve ritrovarsi. La stagione è stata di gran lunga al di sotto delle aspettative e, tranne tre reti segnate in una settimana - tra cui quella contro l'ex squadra - durante il girone d'andata, il rendimento è stato negativo. Trarre forza dalla tragedia, per onorare il compagno, dovrà essere il fattore in più.