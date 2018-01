Tra la squalifica in arrivo per Belec e Brignoli che non ha mai convinto De Zerbi, il Benevento va alla ricerca in questi ultimi giorni di mercato di un portiere di sicuro affidamento. Il nome più gradito al club sannita - secondo quanto riportato da Cittadellaspezia.com - è quello di Leandro Chichizola, oggi al Las Palmas dopo essersi messo in luce in Italia proprio con lo Spezia.