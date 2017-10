Secondo esonero in questa stagione di Serie A. Dopo l'addio di Massimo Rastelli a Cagliari, oggi a essere allontanato è stato Marco Baroni, ormai ex allenatore del Benevento. Fatale, per il tecnico toscano, la sconfitta di domenica contro il Sassuolo, che ha lasciato i campani all'ultima posizione in classifica, con zero punti. Al suo posto arriva Roberto De Zerbi, che torna così in panchina a quasi un anno dall'esonero dal Palermo del novembre 2016 e ha firmato per un contratto fino alla fine della stagione. Nel nuovo staff tecnico il vice Possanzini con i preparatori Teresa e Marcattili. Oltre all'allenatore, il presidente Vigorito ha 'silurato' anche direttore sportivo Di Somma.