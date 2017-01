Cercato dal Napoli, l'esterno offensivo del Benevento, Amato Ciciretti, vuole continuare a stupire per guadagnarsi la Serie A, per la quale è già pronto. Almeno secondo il suo agente, Vincenzo Pisacane, che così parla a Sky Sport: "Secondo me è pronto per compiere il salto di qualità e il passo verso la Serie A. Ha compreso gli errori fatti in passato e ha messo la testa a posto. Il Benevento ha ricevuto diverse offerte, ma non faccio i nomi delle società interessate perchè non mi piace farli. Parliamo di una società con i conti a posto, con a capo un presidente facoltoso che on ha necessità di cedere. Se non dovesse essere ceduto? Il mio assistito ha un contratto fino al 2018 con i giallorossi ed è contento di giocare con questa maglia".