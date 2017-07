Benevento on fire, ha mire in casa Lazio. Non solo Cataldi: potrebbe a breve chiudere un altro acquisto in casa Lazio. Come riporta repubblica.it, il club campano ha puntato anche Ricardo Kishna e Patric. Per il primo ci sono molte possibilità che si arrivi a dama, per l'ex Barcellona B, invece, nulla di fatto: non è convinto della destinazione, avrebbe già rifiutato.