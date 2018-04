La prima gara del turno infrasettimanale della Serie A che si disputerà mercoledì sera è Benevento-Atalanta delle ore 18:00, allo stadio Ciro Vigorito. I campani, fanalino di coda della Serie A, sono reduci dal primo punto storico in trasferta in Serie A (2-2 con il Sassuolo), ma hanno sicuramente bisogno molto più per evitare la retrocessione con solo 18 punti da giocarsi in questa fine di campionato. Dalla parte opposta, l’Atalanta di Gasperini insegue un piazzamento finale in Europa League, essendo a -4 punti dal Milan al 6° posto, poi è anche imbattuta nelle ultime 10 sfide di Serie A contro squadre neopromosse. Detto ciò, la quota della vittoria della Dea è offerta a 1,67 su QuiGioco.it, contro il pareggio a 4,12 e il successo casalingo dei giallorossi a 5,10. I campani, tuttavia, sembrano rinati nel girone di ritorno con 10 gol nelle ultime 5 partite in A e con Diabatè in rete ogni 41 minuti giocati di media, interessante la sua quota come «Primo Marcatore» a 6,75. Entrambe le squadre a segno si giocano a 1,66 su QuiGioco.it, mentre l’«Over 2,5» che i padroni di casa centrano da 5 partite consecutive è offerto a 1,63 contro l’«Under 2,5» a 2,20.