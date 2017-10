L'allenatore del Benevento, Marco Baroni, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Sicuramente nelle prime tre gare abbiamo fatto ottime prestazioni con Samp, Bologna e Torino, poi abbiamo perso 6 giocatori per noi importanti, anche se non voglio che questo sia un alibi, e abbiamo fatto delle gare non all'altezza. Oggi ho rivisto una squadra vogliosa, che ha saputo reagire ai due gol dell'Inter. La squadra è volenterosa, abbiamo recuperato dei giocatori e speriamo dopo la sosta di recuperarne altri. Se saremo al completo ce la possiamo giocare. Qualcosa in più sul mercato? In questo momento non voglio parlarne, abbiamo una buona organizzazione, resta solo da trovare la tranquillità e la fiducia. Abbiamo le risorse per fare il campionato che dobbiamo fare. Non guardiamo la classifica, che è comunque corta, dobbiamo credere in noi stessi e se lo facciamo ce la giochiamo".