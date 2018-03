Enrico Brignola, esterno offensivo del Benevento, in gol ieri con l'Italia Under 19 contro la Repubblica Ceca, parla a Udineseblog.it: "E' stata un'esperienza bellissima, volevamo vincere, volevamo chiudere il girone con il punteggio pieno ma siamo comunque soddisfatti. Ora puntiamo la Fase Finale a luglio dove cercheremo di dare il meglio. Per luglio saremo carichi, cercheremo di puntare alla vittoria finale. L'Udinese? Squadre così sono squadre bellissime. Io penso solo a continuare a fare quello che sto facendo e poi magari un giorno riuscirò ad arrivare in un club come questo".