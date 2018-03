Benevento-Cagliari 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 46' Brignola (B), 92' Pavoletti (C), 94' rig. Barella (C)



Benevento (3-4-2-1): Puggioni; Sagna (45' Venuti), Djimsiti, Tosca; Brignola (64' Cataldi), Sandro, Viola, Letizia; Guilherme, Djuricic (73' Billong); Coda. All.: De Zerbi



Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan (79' Farias); Faragò, Ionita (64' Sau), Barella, Padoin, Miangue; Han (76' Ceter), Pavoletti. All.: Lopez



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 28' Castan (C), 38' Faragò (C), 49' Brignola (B), 65' Cataldi (B)