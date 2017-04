Amato Ciciretti, esterno offensivo del Benevento, parla dopo la vittoria contro lo Spezia, importantissima in ottica playoff: "E' una vittoria molto importante. Inizialmente abbiamo trovato delle difficoltà e siamo stati bravi a ribaltare la situazione. E' tutto merito nostro. Veniamo da una serie negativa e questo è un successo fondamentale perché non era facile vincere su un campo difficile come questo contro una squadra che aveva bisogno di punti come noi. Adesso, però, non possiamo rilassarci: pensiamo già alla sfida di martedì contro la Ternana, compagine che deve salvarsi e che cercherà di fare il possibile per ottenere un risultato positivo. Il gruppo è sempre stato unito e dobbiamo solo continuare su questa strada".