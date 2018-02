Benevento-Crotone 3-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 11' Crociata (C), 37' Sandro (B), 65' Viola (B), 73' Benali (C), 89' Diabaté (B)



Benevento (4-3-3): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia (45' Sagna); Djuricic, Sandro, Viola; Brignola, Coda (77' Diabaté), Parigini (64' Iemmello). All.: De Zerbi



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Ajeti (57' Barberis), Mandragora; Ricci (79' Trotta), Nalini, Crociata (50' Budimir). All.: Zenga



Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze



Ammoniti: 25' Coda (B), 32' Letizia (B), 58' Brignola (B), 66' Budimir (C), 67' Djuricic (B), 74' Benali (B), 80' Sandro (B)