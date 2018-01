Il tecnico del Benevento, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Siamo in emergenza tra infortuni e influenza ma non mi fascio la testa: anche chi ha giocato poco, quando chiamato in causa, ha sempre fatto bene. Billong ha avuto il transfer dalla Slovenia stamattina ed è quindi disponibile ma non sono sicuro sul suo utilizzo da titolare. Lombardi e Lucioni hanno recuperato dall'influenza e sono pienamente disponibili. Sul mercato stiamo facendo delle operazioni mirate in base alle nostre esigenze e alla nostra idea di gioco. Ci saranno anche delle uscite perché vorrei sfoltire anche a livello numerico la rosa ma a questo penseremo dopo il 7. Questi acquisti servono a dare speranza a tutti ma anche a noi che siamo all'interno. Sto sentendo molti nomi alcuni dei quali sono pure invenzioni giornalistiche o di procuratori che vogliono portare vantaggi ai propri assistiti. Delle trattative e del loro stato bisogna chiedere alla società. Cataldi? A meno che non sia lui a chiedere la cessione non credo si muoverà da qui".