Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta col Cagliari: "Oggi per come abbiamo giocato, avremo meritato di tornare a casa con almeno un punto. Il Cagliari, a parte il gol e il rigore, non ha più tirato in porta. La mia squadra ha creato tanto, arrivando vicina alla porta più volte. Non capisco come sia possibile che, con quattro minuti di recupero, il gol del Cagliari sia arrivato al 95esimo. Tensione a fine gara? Non so. Cagliari? Squadre molto forte, penso che abbiano un rosa di gran livello".