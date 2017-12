A due giorni dalla sfida del suo Benevento contro il Genoa, Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "La notizia di Lucioni è una delle più positive da quando sono qua. Non deve sentirsi appesantito da troppe responsabilità, non sarà al cento per cento: lui sa benissimo che gioca e l'importanza che riveste all'interno della squadra. Ciciretti? Era nell'aria che potesse andare via, anche se non ne abbiamo la conferma. Se lo vedrò giusto per giocare scenderà in campo. Ovviamente essendo a scadenza di contratto, ho chiesto alla società un giocatore con le sue caratteristiche, è giusto che si dia a Ciciretti la facoltà della buona fede, quindi se dovesse giocare male non bisogna partite prevenuti. Così come i giocatori e i procuratori fanno i propri interessi, anche la società deve fare i propri e io faccio gli interessi del club".



SUL MERCATO - "La società non sta facendo acquisti solo su indicazioni mie. Bilong non lo conoscevo: l'ho visto sui siti che fanno vedere le immagini dei calciatori. Il nome è uscito dallo scouting del presidente e mi fido di loro senza problemi. Se si fa una proposta è sempre per il bene del Benevento. Il mio futuro è Genova, poi tutto può succedere. Qua mi trovo benissimo, sono stato accolto in maniera positiva. Purtroppo non sto portando risultati e di questo mi prendo le responsabilità, senza andare oltre perché non tutti se le sono prese. De Ceglie? Sta bene, ma necessita di un periodo di tempo lungo per giocare novanta minuti. Dal mio punto di vista, e da quello societario e dello staff medico, per la nostra situazione era un azzardo. Avessimo avuto venti punti, sarebbe stata un'altra cosa".