L'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, ha parlato a Radio Rai dopo il ko all'Olimpico di Roma contro la Lazio: "Siamo rimasti in dieci dopo pochi minuti, ma nel primo tempo abbiamo tenuto il campo senza soffrire. Fare 83 minuti contro la Lazio con un uomo in meno è molto difficile. Al Benevento non è mai girata bene. Non mi è piaciuto il fatto di alzare bandiera bianca a venti minuti dalla fine, perché anche il risultato sarebbe stato diverso e quindi la valutazione della prestazione".