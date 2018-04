L'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Verona: "La partita di oggi fa aumentare i rimpianti su quanto si sarebbe potuto fare e non si è fatto. Se guardiamo alla partita contro il Cagliari, la avremmo potuta vincere 3-0 e abbiamo perso nel finale al primo tiro in porta. Non siamo più liberi mentalmente rispetto ad un mese fa, dico che a forza di sbagliare le stesse cose poi uno cresce e non commette gli stessi errori. Iemmello e Diabaté sono in ripresa, Djuricic è fortissimo e lo sta dimostrando, Djimsiti e Tosca stanno trovando la giusta intesa, Venuti ottimo sia da terzino che da terzo di difesa a 3. Purtroppo le scorse partite si sono decise nei primi e negli ultimi 16 metri e sempre a nostro sfavore: oggi non è stato così. Letizia? Bravo sia quando abbiamo giocato a 3 che a 4. Diabaté avrebbe voluto finire la partita e per me è motivo di orgoglio sapere che un ragazzo vuole giocare fino alla fine: vorrei averne 25 di giocatori così di personalità, tanto alla fine le scelte sono sempre mie. Volpicelli è il prototipo del calciatore che piace a me per le sue caratteristiche calcistiche".



JUVENTUS - "Affronteremo la sfida con maggiore entusiasmo perché la vittoria di oggi fa aumentare la rabbia per quello che poteva essere e non sarebbe stato. Un entusiasmo che deriverà dal giocare contro la squadra più forte d'Italia: metteremo in campo le nostre poche armi a disposizioni per fare risultato perché non ci siamo già battuti. Loro saranno arrabbiati e vorranno certamente riscattare la prestazione in Champions: sarà una bella gara. Non giocheremo contro i bianconeri pensando già al Sassuolo. I giorni passati in ritiro sono serviti al di là del risultato di oggi: probabilmente è tardi per l'obiettivo finale ma non per salvare l'orgoglio che, peraltro, abbiamo perso solo contro la Lazio negli ultimi 10 minuti. Memushaj e Parigini saranno out anche sabato; Sagna l'ho voluto in panchina oggi perché è utile anche se non gioca ma potrebbe esserci sabato. Sandro ci sarà contro la Juventus ma avrebbe voluto giocare anche oggi: come dicevo, questi sono i giocatori che vorrei sempre allenare".



FUTURO - "Sto riflettendo su tutto quando ne ho il tempo. Trovare la qualità di uomini che ho trovato in questa società è difficile al di là della categoria: parlo di uomini al di là del calcio ma oggi è ancora presto per queste riflessioni".