Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con il Sassuolo: "E' il primo punto in trasferta, ma siamo al 15 aprile, quindi è arrivato con ritardo. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, qualcosina in più potevamo fare viste le occasioni sprecate, ma anche il Sassuolo ha sprecato parecchio, quindi è un punto che ci fa comodo. Diabaté? In Italia era sconosciuto, ma ha fatto bene in Francia, dove si è distinto. Ha vinto anche la classifica cannonieri della Coppa d'Africa, in area fa la differenza".