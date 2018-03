Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, parla ai microfoni Rai dopo la sconfitta della sua squadra in casa contro il Cagliari, un ko maturato in pieno recupero: "Un finale difficile da commentare, non mi sento di parlare solo di sfortuna". Il tecnico della squadra ultima in classifica comunque non perde del tutto le speranze: "Non penso che le nostre speranze di salvezza si siano spezzate".